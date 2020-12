LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: la squadra di Messina vuole tornare alla vittoria (Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33: Nei 18 precedenti, il Fenerbahce guida 12-6, con dieci vittorie consecutive dal 2014 fino alla partita d’andata della scorsa stagione, quando Milano vinse 87-74 con 22 punti di Sergio Rodriguez. 18.27: Queste le parole di Ettore Messina sulla sfida con il Fenerbahce “Come sempre in trasferta a LIVEllo EuroLeague, sarà una partita difficile contro un avversario profondo, atletico e con tante varianti tattiche a disposizione. Per noi ovviamente è un momento di calendario complicato, con pochissimo riposo tra una gara e l’altra. In ogni caso, dobbiamo prestare grande attenzione ai dettagli e alla coesione di squadra, come è successo per gran parte di questa stagione, ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33: Nei 18 precedenti, ilguida 12-6, con dieci vittorie consecutive dal 2014 finopartita d’andata della scorsa stagione, quandovinse 87-74 con 22 punti di Sergio Rodriguez. 18.27: Queste le parole di Ettoresulla sfida con il“Come sempre in trasferta allo EuroLeague, sarà una partita difficile contro un avversario profondo, atletico e con tante varianti tattiche a disposizione. Per noi ovviamente è un momento di calendario complicato, con pochissimo riposo tra una gara e l’altra. In ogni caso, dobbiamo prestare grande attenzione ai dettagli ecoesione di, come è successo per gran parte di questa stagione, ...

