LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 54-70, Eurolega basket in DIRETTA: ultimi cinque minuti (Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-74 Punter vola in contropiede e segna il canestro che mette la parola fine sul match. 58-72 Schiacciata di Tarczewski che sblocca Milano 58-70 Dentro due liberi di Pierre. 3.45 alla fine. 56-70 Mahmutoglu trova due punti facili al tabellone. Milano non segna più. Solo due punti in sei minuti. Altra palla persa da Milano, con il fallo in attacco di Shields. cinque minuti a fine partita. Ora lo spettacolo latita. Tantissimi errore dei due attacchi. 52-70 Arresto e tiro di Datome. 52-68 Altri due del centro turco. 50-68 Bella schiacciata di Duverioglu. FINISCE IL TERZO QUARTO! L’Olimpia continua ad alzare il muro difensivo e domina ad Istanbul. 48-68 DATOMEEEEEEEEEE! SULLA SIRENA LA TRIPLA DEL ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-74 Punter vola in contropiede e segna il canestro che mette la parola fine sul match. 58-72 Schiacciata di Tarczewski che sblocca58-70 Dentro due liberi di Pierre. 3.45 alla fine. 56-70 Mahmutoglu trova due punti facili al tabellone.non segna più. Solo due punti in sei. Altra palla persa da, con il fallo in attacco di Shields.a fine partita. Ora lo spettacolo latita. Tantissimi errore dei due attacchi. 52-70 Arresto e tiro di Datome. 52-68 Altri due del centro turco. 50-68 Bella schiacciata di Duverioglu. FINISCE IL TERZO QUARTO! L’continua ad alzare il muro difensivo e domina ad Istanbul. 48-68 DATOMEEEEEEEEEE! SULLA SIRENA LA TRIPLA DEL ...

