LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 48-68, Eurolega basket in DIRETTA: dominio della squadra di Messina (Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-68 Altri due del centro turco. 50-68 Bella schiacciata di Duverioglu. FINISCE IL TERZO QUARTO! L’Olimpia continua ad alzare il muro difensivo e domina ad Istanbul. 48-68 DATOMEEEEEEEEEE! SULLA SIRENA LA TRIPLA DEL +20 Altra vittoria della difesa milanese. Ultimo tiro per l’Olimpia. Terza palla persa consecutiva del Fenerbahce. Un minuto alla fine del quarto. 48-65 Rodriguez non sbaglia il libero supplementare. 48-64 RODRIGUEZ! Lo spagnolo “si mangia” Muhammed e segna in sottomano con il fallo del play naturalizzato turco. 46-62 Dentro anche il libero di Shields. 46-61 Canestro incredibile di Shields che trova anche il fallo di Mahmutoglu. 46-57 Barthel segna con il sottomano. Quattro minuti a fine terzo quarto. 44-57 Muhammed segna il ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-68 Altri due del centro turco. 50-68 Bella schiacciata di Duverioglu. FINISCE IL TERZO QUARTO! L’continua ad alzare il muro difensivo e domina ad Istanbul. 48-68 DATOMEEEEEEEEEE! SULLA SIRENA LA TRIPLA DEL +20 Altra vittoriadifesa milanese. Ultimo tiro per l’. Terza palla persa consecutiva del. Un minuto alla fine del quarto. 48-65 Rodriguez non sbaglia il libero supplementare. 48-64 RODRIGUEZ! Lo spagnolo “si mangia” Muhammed e segna in sottomano con il fallo del play naturalizzato turco. 46-62 Dentro anche il libero di Shields. 46-61 Canestro incredibile di Shields che trova anche il fallo di Mahmutoglu. 46-57 Barthel segna con il sottomano. Quattro minuti a fine terzo quarto. 44-57 Muhammed segna il ...

