LIVE – Fenerbahce-Olimpia Milano 43-57, Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 15 dicembre 2020) Fenerbahce ed AX Armani Exchange Olimpia Milano si sfidano nella quattordicesima giornata della regular season di Eurolega 2020/2021. Dopo la sconfitta contro il Barcellona, la squadra di Messina ha un’altra trasferta difficile, contro una squadra che sta però incontrando tante difficoltà. La palla a due sarà alzata martedì 15 dicembre alle ore 18.45, Sportface seguirà la contesa in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega AGGIORNA LA DIRETTA Fenerbahce-Olimpia Milano 43-57 26? – Micov mette nuovamente la propria firma da 2, Milano in fuga. 43-57. 24? – Pierre a segno in penetrazione. 41-51. 23? – 2/2 di Pierre dalla lunetta e tripla di Micov! 39-51. 22? – Micov e ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020)ed AX Armani Exchangesi sfidano nella quattordicesima giornata della regular season di. Dopo la sconfitta contro il Barcellona, la squadra di Messina ha un’altra trasferta difficile, contro una squadra che sta però incontrando tante difficoltà. La palla a due sarà alzata martedì 15 dicembre alle ore 18.45, Sportface seguirà la contesa in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LA43-57 26? – Micov mette nuovamente la propria firma da 2,in fuga. 43-57. 24? – Pierre a segno in penetrazione. 41-51. 23? – 2/2 di Pierre dalla lunetta e tripla di Micov! 39-51. 22? – Micov e ...

