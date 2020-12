LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 35-44, Eurolega basket in DIRETTA: vantaggio milanese all’intervallo (Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Olimpia avanti all’intervallo di nove punti (44-35). Miglior marcatore Zach LeDay con 11 punti. Non trova il canestro Milano. Serie di attacchi sbagliati. Ultimi tre secondi per Milano per provare a chiudere il quarto con un canestro. Timeout per Messina. 35-44 Piazzato di Datome. 32-42 LEDAY TRIPLA! 32-39 Tripla di De Colo. 29-39 Mahmutoglu ferma il parziale milanese. 27-39 Delaney ruba palla e segna in sottomano. 27-37 Punter scappa in contropiede e segna facile in solitaria. 27-35 Arresto e tiro di Delaney. Timeout Fenerbahce. Cinque minuti all’intervallo. 27-33 Tripla di Punter! 27-30 Giro e tiro di Datome. 27-28 Hamilton segna sulla testa di Shields. 25-28 ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!avantidi nove punti (44-35). Miglior marcatore Zach LeDay con 11 punti. Non trova il canestro. Serie di attacchi sbagliati. Ultimi tre secondi perper provare a chiudere il quarto con un canestro. Timeout per Messina. 35-44 Piazzato di Datome. 32-42 LEDAY TRIPLA! 32-39 Tripla di De Colo. 29-39 Mahmutoglu ferma il parziale. 27-39 Delaney ruba palla e segna in sottomano. 27-37 Punter scappa in contropiede e segna facile in solitaria. 27-35 Arresto e tiro di Delaney. Timeout. Cinque minuti. 27-33 Tripla di Punter! 27-30 Giro e tiro di Datome. 27-28 Hamilton segna sulla testa di Shields. 25-28 ...

zazoomblog : LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 27-35 Eurolega basket in DIRETTA: la squadra di Messina tenta l’allungo -… - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: La diretta LIVE di @FBBasketbol vs @OlimpiaMI1936 di @EuroLeague - OlimpiaMiNews : La diretta LIVE di @FBBasketbol vs @OlimpiaMI1936 di @EuroLeague - AlessandroMagg4 : Palla a due alle ore 18.45 - OlimpiaMiNews : GAME DAY Le armi di Ettore Messina per la sfida di Istanbul. E' arrivata l'ora di tornare a vincere alla Ulker Spor… -