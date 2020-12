LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 12-14, Eurolega basket in DIRETTA: buon inizio della squadra di Messina (Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-24 SHIELDS! TRIPLA! 21-21 Tripla di Datome. Due minuti a fine primo quarto. 21-18 Piazzato dalla media di Shields. 21-16 Tripla dall’angolo del Fenerbahce. Timeout per un Messina furibondo. 18-16 Sottomano di Hines. 18-14 Tripla frontale di De Colo. 15-14 Tripla del sorpasso di Barthel. Quattro minuti a fine primo quarto. 12-14 Bel canestro in penetrazione di Barthel. 10-14 Ancora LeDay! Tripla dall’angolo. 8-11 Splendida tripla di LeDay! 8-8 Tripla del pareggio di Ulanovas. 5-8 Dentro anche il libero del lungo americano. 5-7 Jumper di Tarczewski coon anche il fallo di Duverioglu 5-5 Tripla frontale di Delaney. 5-2 Tripla dall’angolo di Pierre. 2-2 Arresto e tiro di Punter. 2-0 Primi due punti della partita per De Colo. 18.46: SI COMINCIA! 18.43: ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-24 SHIELDS! TRIPLA! 21-21 Tripla di Datome. Due minuti a fine primo quarto. 21-18 Piazzato dalla media di Shields. 21-16 Tripla dall’angolo del. Timeout per unfuribondo. 18-16 Sottomano di Hines. 18-14 Tripla frontale di De Colo. 15-14 Tripla del sorpasso di Barthel. Quattro minuti a fine primo quarto. 12-14 Bel canestro in penetrazione di Barthel. 10-14 Ancora LeDay! Tripla dall’angolo. 8-11 Splendida tripla di LeDay! 8-8 Tripla del pareggio di Ulanovas. 5-8 Dentro anche il libero del lungo americano. 5-7 Jumper di Tarczewski coon anche il fallo di Duverioglu 5-5 Tripla frontale di Delaney. 5-2 Tripla dall’angolo di Pierre. 2-2 Arresto e tiro di Punter. 2-0 Primi due puntipartita per De Colo. 18.46: SI COMINCIA! 18.43: ...

