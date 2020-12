Live Benevento-Lazio 1-1 diretta: Schiattarella risponde a Immobile, iniziata la ripresa (Di martedì 15 dicembre 2020) 2'st Partenza a razzo del Benevento, che attacca subito la profondità con Lapadula, che però è in fuorigioco. 1'st iniziata la ripresa: cambio nel Benevento.... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 15 dicembre 2020) 2'st Partenza a razzo del, che attacca subito la profondità con Lapadula, che però è in fuorigioco. 1'stla: cambio nel....

zazoomblog : Live Benevento-Lazio 1-1: Schiattarella pareggia i conti ?a fine primo tempo - #Benevento-Lazio #1-1: Schiattarell… - pasqualinipatri : 12° SERIE A | BENEVENTO-LAZIO 1-1 (25' Immobile, 45' Schiattarella) - sportli26181512 : LIVE Benevento-Lazio 0-1: Immobile la sblocca, Reina attento su Caprari: LIVE Benevento-Lazio 0-1: Immobile la sblo… - CannabisLifeCal : LIVE?????? 1H Lazio vs Benevento o1.5 - calciomercatoit : 34' Occasione per il Benevento, sprecata ancora una volta da Lapadula, che non trova la porta da buona posizione #BeneventoLazio! 0-1 LIVE -