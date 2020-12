Little Mix | una delle quattro popstar lascia la girl band | ecco chi

(Di martedì 15 dicembre 2020) La comunicazione ufficialeMix Unacomponenti dellabritannicaMixil gruppo. Lo dichiarano nel loro profilo Instagram con un post rivolto ai fan. LA NOTIZIA Are laMix è Jesy Nelson.Già agli MTV EMA di quest’anno, non si era presentata e il manager aveva comunicato su Twitter che si sarebbe presa una pausa per motivi di salute. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jesynelson Il pubblico del gruppo musicale ha sperato fosse soltanto una questione momentanea, ma nella giornata di ieri, 14 dicembre, leMix hanno dato la brutta notizia ai fan: Dopo 9 ...

La notizia ha scosso i fan di tutto il mondo. Una delle Little Mix più amate, Jesy Nelson, ha deciso di abbandonare il gruppo dopo quasi un decennio di hit e tour di successo. Qual è la ragione che ha ...Lo scorso anno Jesy Nelson ha deciso di raccontarsi attraverso il documentario Odd One Out mostrandosi senza filtri e parlando per la prima volta delle difficoltà affrontate dall ...