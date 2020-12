Lite tra Samantha De Grenet e Urtis: “Mi hai dato della falsa, calcolatrice e famosa per essere la ex di Pieraccioni” (VIDEO) (Di martedì 15 dicembre 2020) Samantha De Grenet concorrente del GF Vip 5 Venerdì scorso, nel corso della diretta su Canale 5, nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto il loro ingresso altri tre concorrenti. Oltre a Filippo Nardi, che è ritornato dopo 20 anni, sono entrate anche l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini e la soubrette Samantha De Grenet. Quest’ultima, prima di essersi allontanata dal piccolo schermo ha fatto parte di numerosi programmi televisivi, per cui il suo ingresso nell’appartamento più spiato d’Italia era molto atteso dal pubblico. (Continua dopo il VIDEO) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL CHIACCHIERICCIO (@ilchiacchiericcio news) La soubrette in passato ha avuto delle tensioni con dei gieffini Da qualche giorno ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 dicembre 2020)Deconcorrente del GF Vip 5 Venerdì scorso, nel corsodiretta su Canale 5, nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto il loro ingresso altri tre concorrenti. Oltre a Filippo Nardi, che è ritornato dopo 20 anni, sono entrate anche l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini e la soubretteDe. Quest’ultima, prima di essersi allontanata dal piccolo schermo ha fatto parte di numerosi programmi televisivi, per cui il suo ingresso nell’appartamento più spiato d’Italia era molto atteso dal pubblico. (Continua dopo il) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL CHIACCHIERICCIO (@ilchiacchiericcio news) La soubrette in passato ha avuto delle tensioni con dei gieffini Da qualche giorno ...

NicolaPorro : È giusto rendere obbligatoria la vaccinazione? Lo scontro tra @Capezzone e Matteo Ricci ?????? #QuartaRepubblica - Sport_Mediaset : LITE FURIBONDA TRA @RafAuriemma e #Mughini a #TikiTaka: ecco il video! #SportMediaset - FridaKahlo1987 : RT @_urbanpenguin: Per me la lite tra Stefy e MTR è come quando la sera esci, litighi con il tuo ragazzo e la mattina ti svegli e sbotti co… - _urbanpenguin : Per me la lite tra Stefy e MTR è come quando la sera esci, litighi con il tuo ragazzo e la mattina ti svegli e sbot… - Elena52199033 : RT @flamestothefire: Cmq tra Stefania, MTR e Tommaso ci sono troppe cose non dette e questo è il risultato... Se riusciranno a chiarirsi qu… -