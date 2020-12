Lite furibonda tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta | “Mi hai rotto | smettila di rigirare la frittata” VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 è stata nominata da Tommaso Zorzi e anche se non è finita in nomination e in un primo momento non sembrava arrabbiata, stamattina si è svegliata di cattivo umore e ha litigato cone Tommaso Zorzi, a cui molto inacidita ha detto: “Ti piacerebbe che devo stare male per te?”. Lafuriosa con Tommaso e lano sentite mi stanno facendo venire il nervoso entrambi, soprattutto mtr #GFVIP https://t.co/tly67lFScO — , (@gr4ngerv) December 15, 2020al GF Vip 5 ha avuto un brutto risveglio dopo la puntata di ieri sera. Tommaso Zorzi l’ha nominata prendendosi molte critiche dal web e anche se poi le ha chiesto scusa e ha ammesso di aver sbagliato, nella casa ...