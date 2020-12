L’Italia per la sicurezza dei Balcani. La visita di Guerini a Belgrado (Di martedì 15 dicembre 2020) “L’Italia guarda con forte interesse alla Serbia per una sempre più stretta cooperazione anche nel settore dell’industria della Difesa che possa generare positive ricadute reciproche per l’industria italiana e serba”. È la sintesi della visita odierna del ministro della Difesa Lorenzo Guerini a Belgrado, contraddistinta da una serie di incontri con il presidente Aleksandar Vu?i?, il vice primo ministro Nebojša Stefanovi? – di recente nominato a capo del dicastero serbo della Difesa – e il primo ministro Ana Brnabi?. La visita si inserisce nel quadro della stretta relazione bilaterale che lega il nostro Paese con la Serbia, e che ha visto negli ultimi tre anni un susseguirsi di incontri istituzionali ai massimi livelli. A marzo 2019 fu Giuseppe Conte a recarsi a Belgrado, mentre lo ... Leggi su formiche (Di martedì 15 dicembre 2020) “guarda con forte interesse alla Serbia per una sempre più stretta cooperazione anche nel settore dell’industria della Difesa che possa generare positive ricadute reciproche per l’industria italiana e serba”. È la sintesi dellaodierna del ministro della Difesa Lorenzo, contraddistinta da una serie di incontri con il presidente Aleksandar Vu?i?, il vice primo ministro Nebojša Stefanovi? – di recente nominato a capo del dicastero serbo della Difesa – e il primo ministro Ana Brnabi?. Lasi inserisce nel quadro della stretta relazione bilaterale che lega il nostro Paese con la Serbia, e che ha visto negli ultimi tre anni un susseguirsi di incontri istituzionali ai massimi livelli. A marzo 2019 fu Giuseppe Conte a recarsi a, mentre lo ...

