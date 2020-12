L'Italia arancione e rossa a Natale 2020: ecco il piano del governo (Di martedì 15 dicembre 2020) L'esecutivo conferma la nuova stretta: due le ipotesi principali sul tavolo, ma c'è ancora incertezza sulle date. La sottosegretaria alla Salute Zampa: 'Dobbiamo correre più forte del virus e ... Leggi su today (Di martedì 15 dicembre 2020) L'esecutivo conferma la nuova stretta: due le ipotesi principali sul tavolo, ma c'è ancora incertezza sulle date. La sottosegretaria alla Salute Zampa: 'Dobbiamo correre più forte del virus e ...

repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - tg2rai : #COVID19, le possibili nuove restrizioni per il periodo di #Natale. 2 le principali ipotesi: un'Italia interamente… - BeppeMarottaMa1 : @IlNico7 @Fra_Lu77 @MediasetTgcom24 Sono morti del periodo in cui mezza Italia era zona rossa e arancione, quindi non regge quello che dice. - PrimoPianoMolis : Zona rossa o arancione, Italia verso la stretta nei giorni clou delle feste -