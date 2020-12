L'Istat conferma le stime, Italia in deflazione da 7 mesi (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Italia in deflazione per il settimo mese consecutivo. L'Istat ha infatti confermato la stima preliminare sul mese di novembre, con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività che segna una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,2% su base annua (da -0,3% di ottobre).L'inflazione rimane negativa a causa prevalentemente dei prezzi dei Beni energetici (-8,6%, da -8,7% del mese precedente), ma il lieve attenuarsi della flessione rispetto a quella di ottobre si deve ai prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,1% a +0,7%) e al calo meno marcato di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da -2,0% a -1,6%).L'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici accelerano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –inper il settimo mese consecutivo. L'ha infattito la stima preliminare sul mese di novembre, con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività che segna una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,2% su base annua (da -0,3% di ottobre).L'inflazione rimane negativa a causa prevalentemente dei prezzi dei Beni energetici (-8,6%, da -8,7% del mese precedente), ma il lieve attenuarsi della flessione rispetto a quella di ottobre si deve ai prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,1% a +0,7%) e al calo meno marcato di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da -2,0% a -1,6%).L'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici accelerano ...

