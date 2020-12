L’Irlanda ha multato Twitter per aver violato il Gdpr

Leggi su wired

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)è statodal Garante irlandese per la protezione dei dati (Dpc) per nondichiarato tempestivamente e documentato in maniera adeguata una violazione dei dati subita nel 2019. Per l’autorità di Dublino questo ritardo è una violazione del, il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, e contro il social network è stata elevata una sanzione amministrativa di 450mila euro. Questa sentenza è importante poichéè la prima multinazionale del mondo dei social network a essere multata dal Garante irlandese, che è il principale supervisore della privacy dell’Unione europea, dato che in Irlanda hanno sede le principali piattaforme del web. D’altro canto l’ammontare della sanzione è molto bassa ...