Linea 1 Metropolitana di Napoli: nel 2021 l’apertura della stazione Duomo (Di martedì 15 dicembre 2020) Linea 1 Metropolitana di Napoli: la stazione Duomo di piazza Nicola Amore dovrebbe essere inaugurata a marzo 2021. Dopo un 2020 fatto ancora una volta di troppi disservizi per Metropolitana, bus e funicolari, i napoletani sperano che il 2021 sia finalmente l’anno della svolta per il trasporto pubblico. Se da un lato si attendono altri Leggi su 2anews (Di martedì 15 dicembre 2020)di: ladi piazza Nicola Amore dovrebbe essere inaugurata a marzo. Dopo un 2020 fatto ancora una volta di troppi disservizi per, bus e funicolari, i napoletani sperano che ilsia finalmente l’annosvolta per il trasporto pubblico. Se da un lato si attendono altri

CarloCalenda : Lo sfalcio di un parco, evento normale e quotidiano in ogni altra città del mondo, è celebrato come l’inaugurazion… - Marco_Felicani : 15 Dicembre 2020 - a Napoli, come in tutte le città italiane, la corsa alle ore 7.50 della #metropolitana linea 1 p… - massimoankor : RT @CarloCalenda: Lo sfalcio di un parco, evento normale e quotidiano in ogni altra città del mondo, è celebrato come l’inaugurazione di u… - catedago : @matteosalvinimi Mercoledì ore 13 , metropolitana di Roma, linea A , affollatissima, e le scuole sono chiuse! - pdmilano7 : Le amnesie del presidente del #Municipio7 Sul prolungamento della linea Metropolitana 1 da Bisceglie a #Baggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Linea Metropolitana A Napoli sulla metro Linea 1 assembramenti e zero distanziamento anti-Covid19 Fanpage.it Napoli, vagoni della metro stracolmi di viaggiatori

"Assembramenti, ammassamenti di persone e nessun distanziamento sociale, nei vagoni della linea 1 della metropolitana di Napoli: come segnalato da diversi utenti nella mattinata del 15 dicembre sulla ... Città metropolitana Bologna: tavolo con rappresentanti trasporto pubblico non di linea, TAXI e NCC per supporto al settore

(FERPRESS) – Bologna, 15 DIC – Si è svolto questo pomeriggio il Tavolo di salvaguardia della Città metropolitana di Bologna, presieduto dal vicesindaco Fausto Tinti, con i rappresentanti del mondo del ... "Assembramenti, ammassamenti di persone e nessun distanziamento sociale, nei vagoni della linea 1 della metropolitana di Napoli: come segnalato da diversi utenti nella mattinata del 15 dicembre sulla ...(FERPRESS) – Bologna, 15 DIC – Si è svolto questo pomeriggio il Tavolo di salvaguardia della Città metropolitana di Bologna, presieduto dal vicesindaco Fausto Tinti, con i rappresentanti del mondo del ...