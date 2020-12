L’indiscrezione | Illanes verso il ritorno ad Avellino | intesa di massima con la Fiorentina

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 15 dicembre 2020) Juliansi prepara a tornare addove aveva giocato nella stagione 2019-2020. C’è l’accordo per il difensore centrale argentino classe 1997 attualmente in prestito al Chievo ma di proprietà della. Ora la concreta possibilità di rientrare in Irpinia a partire da gennaio, esiste un’ditra i club. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.