L'incognita ristori sulla stretta di Natale. I soldi per il 2020 sono finiti

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Io ho firmato il Dpcm all’una di notte circa, solo quando siamo stati sicuri che queste risorse c’erano”. Palazzo Chigi, 27 ottobre. Giuseppe Conte annunciava il via libera del Consiglio dei ministri al decreto: 5,4 miliardi per bar, ristoranti, palestre, cinema e per tutte le altre attività chiuse o quasi con il Dpcm di tre giorni prima. E garantiva così la fedeltà alla promessa politica fatta, quella di accompagnare il giro di chiave al Paese con nuovi aiuti. Così è stato per gli altri tre decretiche hanno accompagnato altrettante strette nelle settimane successive. Ma ora questa promessa rischia di essere tradita. Al di là dell’intensità delle nuove restrizioni per le feste di- un lockdown o una grande zona arancione - gli aiuti non arriveranno prima dell’anno prossimo. Perché i...