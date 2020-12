L’inchiesta che ha ricostruito l’avvelenamento di Alexei Navalny

Leggi su wired

(Di martedì 15 dicembre 2020) (foto: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images)Un’indagine condotta dai siti di giornalismo investigativo Bellingcat e The Insider, in collaborazione con Cnn e Der Spiegel, dichiara di essere riuscita a ricostruire le dinamiche deldell’oppositore russoe a identificare gli agenti segreti del Cremlino che lo hanno reso possibile (dedicando un intero articolo a parte alla metodologia di investigazione utilizzata). Fra le varie scoperte, il gruppo ha portato alla luce dati “che suggeriscono fortemente che l’attentato alla vita diè stato ordinato ai vertici più alti del Cremlino”. Il team investigativo ha ottenuto una voluminosa serie di dati sulle telecomunicazioni e sui viaggi del servizio di sicurezza federale russo (Fsb), che implicano il suo coinvolgimento ...