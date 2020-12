Lieta notizia per l’ex gieffina Mary Falconieri. Il felice annuncio sui social (Di martedì 15 dicembre 2020) Lietissime notizie per l’ex gieffina Mary Falconieri, che finalmente, durante il prossimo anno convolerà a giuste nozze. l’ex concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello ha dato il felice annuncio, tramite il settimanale Novella 2000. Il fortunato è Giuseppe Schiavello, e la data del loro grande giorno è fissata per il prossimo 8 luglio. La Falconieri aveva avuto una storia con un altro partecipante alla stessa edizione del GF, Giovanni Angiolini. I due avevano formato una delle coppie più belle all’interno della Casa più spiata d’Italia. Foto: Instagram/Mary Falconieri Tuttavia, in seguito hanno deciso di intraprendere strade diverse, lasciando delusi i loro fan. Infatti sembra che tra i due non ... Leggi su virali.video (Di martedì 15 dicembre 2020) Lietissime notizie per, che finalmente, durante il prossimo anno convolerà a giuste nozze.concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello ha dato il, tramite il settimanale Novella 2000. Il fortunato è Giuseppe Schiavello, e la data del loro grande giorno è fissata per il prossimo 8 luglio. Laaveva avuto una storia con un altro partecipante alla stessa edizione del GF, Giovanni Angiolini. I due avevano formato una delle coppie più belle all’interno della Casa più spiata d’Italia. Foto: Instagram/Tuttavia, in seguito hanno deciso di intraprendere strade diverse, lasciando delusi i loro fan. Infatti sembra che tra i due non ...

