Liberalsocialisti | Antonio Maiuro nominato segretario della federazione provinciale di Cosenza

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il Commissario Regionale deiper l’Italia ha aggiunto un nuovo tassello nell’opera di costruzione del partito in Calabria, partendo da. Ottenuto il via libera, il Commissario ha sottoposto alla Segreteria Nazionale per gli adempimenti di competenza la delibera di nomina didi. Il neovanta un passato politico intenso che vede il suo debutto con il Movimento dei Verdi di Angelo Bonelli, mentre il maestro sulle politiche ambientali è stato Palmiro Manco di Scalea.prosegue il suo impegno politico con il “Fronte Verde”, consolidando impegno e conoscenza dei temi ecologici, assumendo l’Incarico ...