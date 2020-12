L'evento per comprendere le opportunità del 5G per l'Italia (Di martedì 15 dicembre 2020) “La quinta generazione mobile entrerà nel vivo nel 2021, quando molte sperimentazioni passeranno dalla fase pilota a quella a regime, potendo essere replicate nei territori e in attività industriali e di business”: Andrea Rangone, presidente di Digital360, accende i riflettori sull'anno che verrà nell'annunciare l'edizione di fine anno di Telco per l'Italia, lo storico evento di CorCom. L'appuntamento è per mercoledì 16 dicembre dalle ore 17 (cliccare qui per l'agenda e la registrazione). “Il 5G per la ripresa economica: la roadmap dell'Italia”, il titolo del digital event dedicato ad esplorare le potenzialità della quinta generazione mobile in termini di business e di rilancio del Paese anche e soprattutto a seguito degli impatti della pandemia da Covid-19. “Già oggi il 5G ha aperto la strada della cooperazione fra istituzioni, ... Leggi su agi (Di martedì 15 dicembre 2020) “La quinta generazione mobile entrerà nel vivo nel 2021, quando molte sperimentazioni passeranno dalla fase pilota a quella a regime, potendo essere replicate nei territori e in attività industriali e di business”: Andrea Rangone, presidente di Digital360, accende i riflettori sull'anno che verrà nell'annunciare l'edizione di fine anno di Telco per l', lo storicodi CorCom. L'appuntamento è per mercoledì 16 dicembre dalle ore 17 (cliccare qui per l'agenda e la registrazione). “Il 5G per la ripresa economica: la roadmap dell'”, il titolo del digital event dedicato ad esplorare le potenzialità della quinta generazione mobile in termini di business e di rilancio del Paese anche e soprattutto a seguito degli impatti della pandemia da Covid-19. “Già oggi il 5G ha aperto la strada della cooperazione fra istituzioni, ...

amnestyitalia : Si è conclusa ieri la Maratona accademica per salvare Ahmadreza Djalali, un evento di 24 ore organizzato da… - amnestyitalia : Alle 15 parte una maratona accademica per il Dr. Ahmadreza Djalali organizzata da @UniAvogadro. Scienziati da tutto… - RaiCultura : Tra poco il sipario del @teatroallascala si alzerà per #ARivederLestelle, evento prodotto da Rai Cultura, con orche… - cicciotrevisan : RT @vivaceonline: #communityday: Inizia il countdown del più grande evento online dedicato a #freelance e #liberiprofessionisti Per scoprir… - Cr1st14nM3s14n0 : RT @UKITAEU: @ildelfinogiulio Finalmente uno che la dice com’è. Grazie Giulio. Proprio ieri sera parlando di un evento non covid facevo not… -

Ultime Notizie dalla rete : evento per L'evento per comprendere le opportunità del 5G per l'Italia AGI - Agenzia Italia Solidarietà in azione: Un anno dopo il Forum Globale sui Rifugiati

La solidarietà è la chiave per costruire un futuro migliore per le persone costrette a fuggire: i risultati a un anno dal primo Forum Globale sui Rifugiati. A Mantova Natale è in musica: concerto in streaming dal teatro Bibiena

Il 22 dicembre l'Apogeo String Orchestra protagonista dell’evento. A dirigere saranno i maestri Luca Bertazzi e Carlo Cantini ... La solidarietà è la chiave per costruire un futuro migliore per le persone costrette a fuggire: i risultati a un anno dal primo Forum Globale sui Rifugiati.Il 22 dicembre l'Apogeo String Orchestra protagonista dell’evento. A dirigere saranno i maestri Luca Bertazzi e Carlo Cantini ...