Letizia di Spagna come Lady Diana | primo viaggio all’estero da inizio pademia

Leggi su dilei

(Di martedì 15 dicembre 2020)diè volata in Honduras per un tour umanitario di due giorni. È ilche la Regina affronta da quando è scoppiata la pandemia.disembra ricalcare le orme di: sfida pericoli e disagi per scopi benefici e aiutare chi è in difficoltà. Proprioche andò in Angola nel gennaio 1997 e per sensibilizzare il mondo sul problema delle mine anti-uomo, si espose in prima persona camminando, con indosso il giubbotto antiproiettile, sul campo di Huambo, testimone delle conseguenze devastanti della guerra in quel Paese. Allo stesso modo,si è recata in Honduras in un momento così difficile e delicato a causa della ...