L'Emilia-Romagna premia chi si è reinventato per reagire (Di martedì 15 dicembre 2020) BOLOGNA – C'è il cinema storico (il Mandrioli di Minerbio) che si è reinventato creando un drive in e un'arena estiva, oppure l'emittente (Radio Città Fujiko di Bologna) che ha puntato sullo sviluppo di una piattaforma di regia automatica per consentire alla redazione di lavorare da casa. La Young musicians european orchestra di Ravenna, invece, si è attrezzata per poter suonare e studiare insieme via web, mentre il brand bolognese Kreizy ha convertito la produzione in mascherine filtranti personalizzate. Da Bologna arriva anche Studio Evil, specializzato in videogames, che ha messo in campo un gioco pensato per aiutare i pazienti cronici a svolgere esercizio fisico in casa. E poi ci sono i live club (dall'Off di Modena al Cassero, al Locomotiv e all'Estragon di Bologna) che hanno rimodulato i propri spazi per favorire nuove modalità di fruizione. Sono solo alcuni dei progetti premiati dal bando 'Incredibol', promosso da Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, ripensato quest'anno per sostenere gli operatori culturali e creativi che hanno saputo innovare le proprie esperienze per non arrendersi di fronte all'emergenza Covid.

