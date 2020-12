L’Ema ha anticipato al 21 dicembre la decisione sul vaccino Pfizer BioNTech

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 dicembre 2020) L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) si riunirà il 21per decidere sul. L’agenzia europea per i medicinali ha spostato la data della sua riunione dal 29 al 21«dopo aver ricevuto nuovi dati» sulanti-coronavirus sviluppato e prodotto da. ?? Update on assessment of theandBNT162b2 vaccine marketing authorisation application: https://t.co/7UbMtZn8eK — EU Medicines Agency (@EMA News) December 15, 2020 «Dopo aver ricevuto i dati aggiuntivi richiesti dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) alla ditta fornitrice, è stato programmato un incontro eccezionale per il 21» ha riferito ...