L’elezione di Miss Italia in streaming

Leggi su meteoweek

(Di martedì 15 dicembre 2020) Per la prima volta in 80 anni oggi verrà eletta a Romain un’edizione tutta digitale. Oggi 14 dicembre l’avrà una nuova. In considerazione dell’attuale situazione di emergenza, la selezione avverrà in modo completamente diverso rispetto a come l’abbiamo sempre vista. Infatti, tutto avverrà in versione digitale e il concorso verrà L'articolo proviene da www.meteoweek.com.