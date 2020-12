Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta

(Di martedì 15 dicembre 2020) La dodicesima giornata di Serie A ha in programma alle 18.00 di mercoledì 16 dicembre la sfida tra, dubbio Chiesa-Alex Sandro per Pirlo, in attacco dovrebbe toccare a Morata in vantaggio su Dybala.Gasperini lascia ancora fuori Ilicic, ecco le(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

