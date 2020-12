Le pagelle della Lazio – Correa annullato | Reina evita la sconfitta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Prestazione deludentedi Simone Inzaghi che impatta 1-1 al Ciro Vigorito con il Benevento e non riesce a riscattare lacon l’Hellas Verona. Di seguito ledei biancocelesti:7: E’ solo merito suo se lanon capitola. Benissimo nel primo tempo su Lapadula e Glik, lucido nel finale su Improta e Lapadula. Luiz Felipe 5,5: Incerto nel fraseggio coi compagni, non è al top e interviene in ritardo a inizio ripresa rimediando il giallo. Inzaghi a quel punto decide di privarsene. (14’pt Patric 5: Poco incisivo e a tratti – lunghi, per la verità – distratto. Quando spara alle stelle strappa gli applausi del ‘Cesar Prates’ tanto caro alla Gialappa’s) Hoedt 6: Lapadula gli scappa via facilmente nel primo tempo, ma per ...