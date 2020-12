Le notizie del giorno, Modisha muore in un incidente stradale. Addio anche a Gerard Houllier, il video di Maradona (Di martedì 15 dicembre 2020) Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Modisha, 25enne calciatore della Nazionale sudafricana, fatale un terribile incidente. Era un difensore e giocava nel Mamelodi Sundowns, squadra del campionato sudafricano. Secondo quanto riferito dalla Federcalcio sudafricana il decesso sarebbe avvenuto in seguito ad uno schianto con l’auto, avvenuto a Johannesburg. Il suo club di appartenenza ha annunciato che presto pubblicherà un comunicato ufficiale, la notizia intanto è circolata su web e social. La Federcalcio sudafricana ha comunicato la triste notizia della morte di Motjeka Modisha. “È successo tutto intorno alle 02:00 a Zuurfontein Road, Chloorkop, accanto a ABC Auto parts. Sulla scena dell’incidente una BMW bianca. I due ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 dicembre 2020) Tutte ledelche riguardano il mondo del calcio italiano ed estero., 25enne calciatore della Nazionale sudafricana, fatale un terribile. Era un difensore e giocava nel Mamelodi Sundowns, squadra del campionato sudafricano. Secondo quanto riferito dalla Federcalcio sudafricana il decesso sarebbe avvenuto in seguito ad uno schianto con l’auto, avvenuto a Johannesburg. Il suo club di appartenenza ha annunciato che presto pubblicherà un comunicato ufficiale, la notizia intanto è circolata su web e social. La Federcalcio sudafricana ha comunicato la triste notizia della morte di Motjeka. “È successo tutto intorno alle 02:00 a Zuurfontein Road, Chloorkop, accanto a ABC Auto parts. Sulla scena dell’una BMW bianca. I due ...

simonebaldelli : Un mese fa iniziavo a chiedere al governo notizie su come intendesse organizzarsi per la distribuzione e la sommini… - GoalItalia : La Juve, come nel 2017, agli ottavi di Champions se la dovrà vedere con il Porto. Ecco l’analisi del nostro… - Agenzia_Ansa : Attacco #hacker al governo #Usa, sospetti sulla #Russia. Violati anche i sistemi email dei dipartimenti del Tesoro… - InMonsterland : @JustForJustice3 Ma cosa copre, ha una efficacia discutibile, lo dice pure l'ISS. - pregiuliano : RT @comunetn: Tolto il cantiere, il Nettuno torna a splendere ?? Realizzata nel 1768 dall’arch. Francesco Antonio Giongo in pietra rossa di… -