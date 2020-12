Le migliori serie tv 2020 secondo i critici del «New York Times»

Leggi su gqitalia

(Di martedì 15 dicembre 2020) Letv del: nel conto alla rovescia verso la fine dell'anno, non possono certo mancare le classifiche sul meglio (e il peggio, magari) di quello che si è visto in televisione, comprendendo ovviamente le piattaforme streaming che ormai rappresentano una fonte inesauribile (o quasi) di show di tutti i generi e per tutti i gusti. A proposito di gusto, oltre a quello del pubblico, può essere interessante confrontarsi con la critica. In questo caso, parliamo di tre nomi di punta di quella statunitense, firme autorevoli del New. Si tratta di James Poniewozik, Mike Hale e Margaret Lyons, che come ogni anno, hanno pubblicato le liste delletv che li hanno colpiti di più, in senso positivo. Più che di classifiche, si tratta di elenchi con una decina di ...