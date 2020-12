Le Iene Show, anticipazioni servizi della puntata di martedì 15 dicembre su Italia 1 (Di martedì 15 dicembre 2020) Le Iene Show, anticipazioni sui servizi della puntata di martedì 15 dicembre, in onda su Italia 1 con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Continua l’appuntamento del martedì con Le Iene Show, il programma di servizi e inchiesti creato da Davide Parenti, in onda con due appuntamenti live serali ogni settimana su Italia 1. L’appuntamento è per stasera, martedì 15 dicembre 2020, alle 21:20 circa su Italia 1. A condurre la puntata di stasera saranno Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, con le voci della Gialappa’s Band. Poi il programma tornerà in onda giovedì sera. Clicca qui ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 15 dicembre 2020) Lesuidi15, in onda su1 con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Continua l’appuntamento delcon Le, il programma die inchiesti creato da Davide Parenti, in onda con due appuntamenti live serali ogni settimana su1. L’appuntamento è per stasera,152020, alle 21:20 circa su1. A condurre ladi stasera saranno Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, con le vociGialappa’s Band. Poi il programma tornerà in onda giovedì sera. Clicca qui ...

Le Iene Show anticipazioni servizi in onda martedì 15 dicembre 2020 su Italia 1. Video. Temi e servizi della puntata di stasera, ieri ... CARLO GILARDI/ Iene: “Anziano ricoverato in Rsa contro volontà. E i suoi soldi…”

CARLO GILARDI/ Iene: "Anziano ricoverato in Rsa contro volontà. E i suoi soldi…"

La battaglia delle Iene:"Sfruttano il suo patrimonio". Si parla del caso di Carlo Gilardi a Le Iene Show, il novantenne di Airuno, in provincia di Lecco, rinchiuso in un ospizio contro la sua volontà.