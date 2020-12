Le dieci scoperte scientifiche dell’anno per Nature | c’è anche uno studio che parla italiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) C’èunochetra lesecondo. Si tratta della scoperta di una variante genetica legata a forme più severe di Covid-19: la ricerca è stata firmata dal team internazionale del Consorzio internazionale di genetica Covidhge, a cui partecipa il Laboratorio di Genetica Medica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata diretto da Giuseppe Novelli, in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, e il San Raffaele di Milano. “Si tratta di due lavori pubblicati da Science che, per la prima volta, hanno dimostrato che la genetica dell’ospite ha un legame con la gravità di Covid-19. Alcuni di noi, il 10-12% circa, hanno un difetto genetico nella produzione dell’interferone, la ...

Ultime Notizie dalla rete : dieci scoperte

Il Fatto Quotidiano

Multa salata per un venditore ambulante di Gualdo Tadino in trasferta a Senigallia . Dovrà pagare cinquemila euro. Nell’ambito ...Kaspersky sottolinea i risultati di una ricerca che conferma come il furto di identità colpisca tanti videogiocatori ...