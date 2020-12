Le critiche di Sileri: senza piano pandemico, medici mandati allo sbaraglio (Di martedì 15 dicembre 2020) Il ministero della Salute è in subbuglio. Il viceministro Cinque Stelle Pierpaolo Sileri ha attaccato i vertici amministrativi nella trasmissione “Non è l’arena” di La7. Ma sono mesi che continua a denunciare la struttura capitanata dal ministro Roberto Speranza. E oggi torna sull’argomento in un’intervista alla Stampa. I dirigenti del suo ministero, spiega, «non applicando e aggiornando per 13 anni il piano pandemico hanno mandato allo sbaraglio medici e infermieri». L’Italia, di fatto, ha affrontato questa pandemia senza un piano aggiornato. La responsabilità, dice Sileri, è «dei direttori della prevenzione che si sono avvicendati in questi 13 anni e hanno scritto un piano per la pandemia influenzale ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 dicembre 2020) Il ministero della Salute è in subbuglio. Il viceministro Cinque Stelle Pierpaoloha attaccato i vertici amministrativi nella trasmissione “Non è l’arena” di La7. Ma sono mesi che continua a denunciare la struttura capitanata dal ministro Roberto Speranza. E oggi torna sull’argomento in un’intervista alla Stampa. I dirigenti del suo ministero, spiega, «non applicando e aggiornando per 13 anni ilhanno mandatoe infermieri». L’Italia, di fatto, ha affrontato questa pandemiaunaggiornato. La responsabilità, dice, è «dei direttori della prevenzione che si sono avvicendati in questi 13 anni e hanno scritto unper la pandemia influenzale ...

marioma33117900 : @Andesa63 Sileri sarà oggetto di molte critiche da parte di molti suoi colleghi. Spero che mantenga la schiena drit… - mauromauromj : @SilviaTeresa14 Vedrai! Non mi meraviglierei se nei prossimi giorni il buon #Sileri si dimetterà da sottosegretario… - mauromauromj : @SilviaTeresa14 In verità, stasera riceverà qualche telefonatina per ciò che non ha detto. Quando è stata attaccata… - Gianluc42631703 : @nonelarena ma scusate, fate tante parole , cercate di intervistare, direttore generale Ruocco, non risponde, e ave… -