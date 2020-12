Le armi nucleari del drago cinese (Di martedì 15 dicembre 2020) Quante armi nucleari nasconde Pechino? Mentre il mondo bada alla pandemia la Cina rassicura sul suo atteggiamento "esclusivamente difensivo" dell'arsenale, ma un rapporto dice il contrario: le testate nucleari sarebbero quasi il doppio di quanto finora dichiarato. Ma quali vaccini, aiuti o segnali di pace, in un documento pubblicato dal Bulletin of the Atomic Scientists di Chicago, Illinois, si afferma che la Repubblica Popolare avrebbe in realtà oltre 350 testate nucleari pronte all'uso, un numero significativamente più di quanto stimato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nell'era Trump, di circa 200 unità. Il rapporto è stato firmato da Hans Kristensen, direttore del Nuclear Information Project presso la Federazione degli scienziati statunitensi, e da Matt Korda, ricercatore associato alla stessa ... Leggi su panorama (Di martedì 15 dicembre 2020) Quantenasconde Pechino? Mentre il mondo bada alla pandemia la Cina rassicura sul suo atteggiamento "esclusivamente difensivo" dell'arsenale, ma un rapporto dice il contrario: le testatesarebbero quasi il doppio di quanto finora dichiarato. Ma quali vaccini, aiuti o segnali di pace, in un documento pubblicato dal Bulletin of the Atomic Scientists di Chicago, Illinois, si afferma che la Repubblica Popolare avrebbe in realtà oltre 350 testatepronte all'uso, un numero significativamente più di quanto stimato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nell'era Trump, di circa 200 unità. Il rapporto è stato firmato da Hans Kristensen, direttore del Nuclear Information Project presso la Federazione degli scienziati statunitensi, e da Matt Korda, ricercatore associato alla stessa ...

RobertoRosset11 : @PietroLodi4 @NicolaPorro @stefprest Chi ha gioito per il disimpegno degli USA ha sbagliato. Adesso in Libia giocan… - literalbepi : @MrsPaeoniaa_ e lo so che sembra un complotto tipo Mistero o Voyager, però sono manovre che in realtà hanno già fat… - lpzhazza_loves : Mia mamma: È iniziata la terza guerra mondiale non la faranno con le armi nucleari pk sennò distruggono il pianeta… - MissioneOggi : PERCHÉ L’ITALIA NON FIRMA IL TRATTATO ONU PER LA MESSA AL BANDO DELLE ARMI NUCLEARI? - Janus0148 : RT @_senzatesta: È il momento di #Ripartire per ricostruire un mondo più verde e pacifico. Basta armi e inquinamento, investiamo in lavoro,… -

Ultime Notizie dalla rete : armi nucleari Le armi nucleari del drago cinese Panorama Nato: Trattato proibizione armi nucleari non rispecchia contesto sicurezza internazionale

Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, o trattato sul divieto, che si avvicina all'entrata in vigore, non riflette il ... Iran, quale futuro per l’accordo sul nucleare?

La morte di Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziato a capo del programma nucleare iraniano, fa ancora discutere. Quali sono le prospettive sul nucleare in Iran e sulle relazioni con gli USA? Mohsen ... Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, o trattato sul divieto, che si avvicina all'entrata in vigore, non riflette il ...La morte di Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziato a capo del programma nucleare iraniano, fa ancora discutere. Quali sono le prospettive sul nucleare in Iran e sulle relazioni con gli USA? Mohsen ...