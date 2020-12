L’azzardo di Renzi e il Conte dimezzato La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di martedì 15 dicembre 2020) Certo, la capacità che ha Matteodi stare al centro dell’attenzione pubblica e dei giochi politici di palazzo è innegabile. Apparentemente, il leader di Italia Viva è in un cul de sac, con le mani legate, da diversi mesi. Apparentemente, nessuno come lui, con un Partito che non decolla né nei sondaggi né nelle prove elettorali, e con una rappresentanza parlamentare sovradimensionata che gli permette di stare al governo e nei gangli del potere, dovrebbe tenersi molto cara questa legislatura. Apparentemente. In verità, l’uomo è ambizioso e in più, a torto e a ragione, crede di essere il migliore. Per natura, in un posto vuole starci da leader. Tanto più che il leader massimo, colui che (anche e soprattutto grazie a lui) è ora il capo dell’esecutivo, è potenzialmente il suo avversario diretto in quell’area moderata e progressista, riformista e centrista, che si ...