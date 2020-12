Lazio, Tare: «Dalle stelle alle stalle? La gente capisca» (Di martedì 15 dicembre 2020) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Benevento Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Benevento-Lazio. «Importante è che quando ci saranno queste difficoltà la gente capisca, da noi è sempre Dalle stalle alle stelle. Ti qualifichi agli ottavi di Champions poi perdi contro il Verona e siamo tornate alle stalle. Serve equilibrio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Igli, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Benevento Il direttore sportivo dellaIgliha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Benevento-. «Importante è che quando ci saranno queste difficoltà la, da noi è semprest. Ti qualifichi agli ottavi di Champions poi perdi contro il Verona e siamo tornatest. Serve equilibrio». Leggi su Calcionews24.com

