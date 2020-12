Lazio, Reina: «La vittoria ci serviva come il pane. Rischiamo troppo» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pepe Reina, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Benevento: le sue dichiarazioni Pepe Reina, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Benevento. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 PAREGGIO – «Dovevamo chiuderla prima. Ci siamo andati vicino, serve più cattiveria altrimenti poi finisce come oggi, che non abbiamo più trovato spazio nel secondo tempo e abbiamo rischiato di perderla. Bisogna migliorare ed essere più cattivi. Avevamo tutto il secondo tempo per recuperare, i 3 punti servivano come il pane». NAPOLI – «Ripartiamo più uniti di prima già da domenica. Siamo una squadra che rischia, siamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pepe, portiere della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Benevento: le sue dichiarazioni Pepe, portiere della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Benevento. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PAREGGIO – «Dovevamo chiuderla prima. Ci siamo andati vicino, serve più cattiveria altrimenti poi finisceoggi, che non abbiamo più trovato spazio nel secondo tempo e abbiamo rischiato di perderla. Bisogna migliorare ed essere più cattivi. Avevamo tutto il secondo tempo per recuperare, i 3 puntinoil». NAPOLI – «Ripartiamo più uniti di prima già da domenica. Siamo una squadra che rischia, siamo ...

