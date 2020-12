L’avvocato Taormina fonda Italia Libera: “Con noi Forza Nuova, pentiti M5S e no Mask” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Il governo rivoluzionario di Italia Libera si è costituito ed è pronto a prendere il posto di quello in carica, che opprime gli Italiani tra dittatura sanitaria e una magistratura quanto più lontana dall’essere popolare”. A parlare è L’avvocato Carlo Taormina che annuncia all’Adnkronos la discesa in campo di una Nuova grande coalizione: Italia Libera. Al suo interno troviamo i militanti di Forza Nuova, ora sciolta. Il movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore, fondato a Roma nel 1997, dice addio alle bandiere rossonere per formare “un’unica grande squadra insieme ai gilet arancioni e all’universo no-Mask”. L’obiettivo è quello di presentarsi alle elezioni e alle ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020) “Il governo rivoluzionario disi è costituito ed è pronto a prendere il posto di quello in carica, che opprime glini tra dittatura sanitaria e una magistratura quanto più lontana dall’essere popolare”. A parlare èCarloche annuncia all’Adnkronos la discesa in campo di unagrande coalizione:. Al suo interno troviamo i militanti di, ora sciolta. Il movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore,to a Roma nel 1997, dice addio alle bandiere rossonere per formare “un’unica grande squadra insieme ai gilet arancioni e all’universo no-”. L’obiettivo è quello di presentarsi alle elezioni e alle ...

