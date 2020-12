Lavoratori Usb Multicedi | organizzato uno sciopero di cinque ore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPastorano (Ce) – È stato proclamato per domani, 16 dicembre 2020, unodiore deidel magazzino delladi Pastorano, azienda leader in Campania nel settore della grande distribuzione organizzata e proprietaria di ben sei marchi, tra cui Decò e AdHoc (per citare i più noti). A partire dalle ore 7:00 iiscritti all’Unione sindacale di Base, si asterranno dal lavoro in seguito all’esito, giudicato insoddisfacente, dell’ultimo incontro tra azienda e rappresentanti sindacali. Il tavolo, richiesto e ottenuto in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione, era finalizzato ad aprire un confronto tra le parti su una serie di problematiche e criticità relative alle condizioni lavorative e, soprattutto, per manifestare la netta ...