L’Atalanta e quella vittoria a Torino che manca da 11.392 giorni. Era l’89, l’anno della doppietta di Evair e Caniggia (Di martedì 15 dicembre 2020) Lo scorso luglio ci eravamo arrivati a tanto così, a 11 metri. Quelli del rigore che Ronaldo ha trasformato nel finale di un 2-2 allo Juventus stadium che rimane una delle più belle partite delL’Atalanta di questi ultimi anni. E … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 15 dicembre 2020) Lo scorso luglio ci eravamo arrivati a tanto così, a 11 metri. Quelli del rigore che Ronaldo ha trasformato nel finale di un 2-2 allo Juventus stadium che rimane una delle più belle partite deldi questi ultimi anni. E …

