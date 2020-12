Lasagne di pesce | il primo delicato che conquisterà tutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 dicembre 2020) Lesono un piatto delizioso, possono essere farcite in mille modi e sono un aiuto in caso di ospiti, perché, preparandole con anticipo, non ci costringeranno a stare ai fornelli con gli amici seduti a tavola. Oggi facciamo una versione delleai gamberi, dal gustoe raffinatissimo, adatte anche per una cena formale ma perfette da gustare in famiglia.di: Ingredienti 1,5 kg di gamberi, 100 grammi di burro, mezza cipolla, un ciuffo di prezzemolo, una costa di sedano, qualche chiodo di garofano, un pizzico di paprica, un bicchiere di vino bianco, 2 scatole di pelati, sale e pepe qb, 150 grammi di crescenza. 2 confezioni di besciamella in scatola, 1 confezione difresche sottili. La besciamella in scatola può essere, ovviamente, sostituita ...