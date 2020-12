La triste fine di Drinkwater che a 30 anni picchia un sedicenne nell’Under 23 VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 dicembre 2020) Danny, lo ricorderete più o meno tutti come protagonista della leggendaria vittoria della Premier del suo Leicester nel 2016, ha appena segnato il punto più basso della sua carriera. Dopo il passaggio al Chelsea ha inanellato una serie di scandali fuori dal campo, ed finito piano piano ai margini della rosa. Ora ne ha fatta un'altra: domenica, al 73? del match Under 23 tra Chelsea e Tottenham, il 30enne subisce un duro fallo da Alfie Devine,16. E quasi da terra gli molla un calcione da dietro incredibile. Ne segue parapiglia coi ragazzini, ed espulsione. LOOOOOOL 30 year old Dannyhas just lashed out at 16 year old Alfie Devine in an under 23's game pic.twitter.com/5izPcNKBVJ — Matt (@THFCMW) December 14, 2020