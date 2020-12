"La testa sulle spalle, almeno per due giorni". Premier nel caos, infierisce anche Travaglio: cosa gli esce di bocca (Di martedì 15 dicembre 2020) Ancora un Marco Travaglio critico col suo pupillo, Giuseppe Conte. Le critiche il direttore del Fatto Quotidiano le muove a DiMartedì, programma di Giovanni Floris in onda su La7 martedì 15 dicembre, dove mette nel mirino i tentennamenti sul rigore in vista delle feste. Travaglio, infatti, è per la linea dura e spiega: "Ora pare che Conte da rigorista sia diventato lassista, c'è una politica che segue il consenso e vuole riaprire mentre c'è chi ha la testa sulle spalle e ammira la Germania. Bisogna trovare la livella e tenerla per più di 2 giorni", intima al Premier. Poi, però, lancia un salvagente al Premier, aggiungendo: "Se chiudi la gente in casa con gli anziani si aumentano i contagi, la lasci uscire aumentano i contagi lo stesso. In Italia se ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Ancora un Marcocritico col suo pupillo, Giuseppe Conte. Le critiche il direttore del Fatto Quotidiano le muove a DiMartedì, programma di Giovanni Floris in onda su La7 martedì 15 dicembre, dove mette nel mirino i tentennamenti sul rigore in vista delle feste., infatti, è per la linea dura e spiega: "Ora pare che Conte da rigorista sia diventato lassista, c'è una politica che segue il consenso e vuole riaprire mentre c'è chi ha lae ammira la Germania. Bisogna trovare la livella e tenerla per più di 2", intima al. Poi, però, lancia un salvagente al, aggiungendo: "Se chiudi la gente in casa con gli anziani si aumentano i contagi, la lasci uscire aumentano i contagi lo stesso. In Italia se ...

Blanche89690481 : RT @ProfCampagna: Non riesco ad accettare la linea editoriale di #Libero. L'idea che loro hanno in testa sulle donne, su cosa dovrebbero e… - Mauro63395408 : @GinevraCardinal Non sei strana hai solo la testa sulle spalle e la usi benisimo?? - Lucia07129120 : RT @ProfCampagna: Non riesco ad accettare la linea editoriale di #Libero. L'idea che loro hanno in testa sulle donne, su cosa dovrebbero e… - gianpaolomartel : RT @LorenzoZL74: Travaglio: 'molti con la testa sulle spalle, dicono di imitare invece i tedeschi. Che seguono gli ordini della Merkel senz… - MadsLewisF : @jhosslerfake Mhmh ?? *si sdraia sul divano e poggia la testa sulle sue gambe* -

Ultime Notizie dalla rete : testa sulle Pisogne, perde l'equilibrio e sbatte la testa sulle scale. Muore 61enne QuiBrescia.it Sulla Nuova in edicola il 16 dicembre: far ripartire Bitti dopo l'alluvione, ecco tutte le azioni in campo

Sulla Nuova in edicola il 16 ottobre tutti i dettagli dei provvedimenti del governo per far ripartire Bitti dopo l'alluvione del 28 novembre. Il bollettino del Covid nell'isola tra i decessi dei pazie ... I dati del 15 dicembre nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è dell’8,6%.

«Adesso e fino a fine febbraio avremo la testa solo sul Campionato». Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida in casa contro la Fiorentina di domenica pomeriggio alle 15. «Fino ... Sulla Nuova in edicola il 16 ottobre tutti i dettagli dei provvedimenti del governo per far ripartire Bitti dopo l'alluvione del 28 novembre. Il bollettino del Covid nell'isola tra i decessi dei pazie ...«Adesso e fino a fine febbraio avremo la testa solo sul Campionato». Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida in casa contro la Fiorentina di domenica pomeriggio alle 15. «Fino ...