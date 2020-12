La sottosegretaria Zampa conferma la stretta del governo per Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) A parlare è la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, la quale conferma che per le feste natalizie entreranno in vigore nuove restrizioni. Entro la Vigilia di Natale tutta l’Italia sarà zona rossa o arancione. A confermarlo è la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervistata a ‘Tagadà’ su La7 questo pomeriggio. “Dobbiamo fare in modo che scenda la curva dei contagi e per fare questo bisogna stringere di più. I lavori del Cts sono iniziati ieri. I tecnici devono consegnare al governo uno strumento il più possibile utile per correre più forte del virus e prevenire”.Queste le dichiarazioni di Zampa, con un pensiero anche alle prossime vaccinazioni del 15 gennaio. LEGGI ANCHE >>> Il ricatto dello ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) A parlare è laalla Salute Sandra, la qualeche per le feste natalizie entreranno in vigore nuove restrizioni. Entro la Vigilia ditutta l’Italia sarà zona rossa o arancione. Arlo è laalla Salute Sandra, intervistata a ‘Tagadà’ su La7 questo pomeriggio. “Dobbiamo fare in modo che scenda la curva dei contagi e per fare questo bisogna stringere di più. I lavori del Cts sono iniziati ieri. I tecnici devono consegnare aluno strumento il più possibile utile per correre più forte del virus e prevenire”.Queste le dichiarazioni di, con un pensiero anche alle prossime vaccinazioni del 15 gennaio. LEGGI ANCHE >>> Il ricatto dello ...

