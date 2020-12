La regina Elisabetta e il discorso di Natale, «che non è ancora stato registrato» (Di martedì 15 dicembre 2020) «Il tradizionale discorso di Natale della regina Elisabetta non è ancora stato registrato». L’allarme lo lancia il Sun, che motiva «l’insolito ritardo» con importanti ragioni politiche: la sovrana, infatti, starebbe aspettando l’epilogo dei negoziati commerciali legati alla Brexit: «Ha già scritto un lungo messaggio emotivo da leggere ai sudditi», riporta una fonte, «ma potrebbe ancora apportare modifiche». Leggi su vanityfair (Di martedì 15 dicembre 2020) «Il tradizionale discorso di Natale della regina Elisabetta non è ancora stato registrato». L’allarme lo lancia il Sun, che motiva «l’insolito ritardo» con importanti ragioni politiche: la sovrana, infatti, starebbe aspettando l’epilogo dei negoziati commerciali legati alla Brexit: «Ha già scritto un lungo messaggio emotivo da leggere ai sudditi», riporta una fonte, «ma potrebbe ancora apportare modifiche».

