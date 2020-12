La preziosa eredità educativa che lascia Fiorenzo Alfieri (Di martedì 15 dicembre 2020) Morto a causa del covid-19, Alfieri è stato un innovatore e un punto di riferimento per molti nel mondo della scuola. Dal tempo pieno nei quartieri operai di Torino alle aule aperte, gli esempi da recuperare. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Morto a causa del covid-19,è stato un innovatore e un punto di riferimento per molti nel mondo della scuola. Dal tempo pieno nei quartieri operai di Torino alle aule aperte, gli esempi da recuperare. Leggi

albertitaly : Questo è il senso dell’#UnioneEuropea. Per questo è nata. Per questo è un’eredità preziosa lasciataci dai nostri Pa… - albertitaly : Questo è il senso dell’#UnioneEuropea. Per questo è nata. Per questo è un’eredità preziosa lasciataci dai nostri Pa… - albertitaly : Questo è il senso dell’Unione europea. Per questo è nata. Per questo è un’eredità preziosa lasciataci dai nostri Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : preziosa eredità Dal salvadanaio all’eredità: così il risparmio si impara da piccoli Corriere della Sera