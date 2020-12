La pazienza ha un limite | ora il governo faccia silenzio – La risposta del direttore Gomez

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) È proprio vero. Il Premier Conte si muove come se fosse in un vecchio programma di Ambra Angiolini, dove al suo orecchio arrivano i “consigli” di Rocco Casalino, travestito da Gianni Boncompagni. Al suo fianco i grandi miracolati della politica italiana, dai consensi inesistenti, che si atteggiano ai grandi statiti. Il duo Boccia-Speranza è già un programma dove il titolo fa capire il finale. Veniamo al sodo. Mentre in varie parti del mondo le vaccinazioni sono state già iniziate, i dati sono già pubblicati e si procede in sicurezza, noi abbiamo uno quantomeno i tre moschettieri della Repubblica del Grande Fratello. Mentre il Premier, con l’articolo 180 del dl Rilancio del suo, ha permesso al suocero di ottenere una sanzione amministrativa al posto di una condanna ottenuta per patteggiamento per peculato, gli italiani continuano a ...