La parmigiana di gobbi

Ci ho messo anni a capire che quelli che in Umbria vengono comunemente chiamati gobbi sono gli ortaggi che conoscevo come cardi. Avete presente? Quella pianta tipicamente invernale che ricorda nella forma il sedano, di cui si mangia il lungo gambo, verde chiaro, bianco quando coltivato in assenza di luce. soprattutto a Perugia è uno di quei piatti che fa la sua comparsa solo ed esclusivamente a Natale, ricetta non così dissimile tra un nucleo familiare e l'altro che si tramanda di generazione in generazione. Un piatto la cui esistenza è relegata alle mura casalinghe: in 10 anni solo quest'anno per la prima volta l'ho vista comparire tra le proposte di un famoso ristorante della città nella sua modalità delivery. Non un caso, una volta preparata basta un veloce passaggio in forno per essere pronta al consumo. Ingredienti: 2 mazzi di gobbi, 1 limone.

AdriaCristofani : @AldoStrippoli3 Cardi gobbi per una meravigliosa parmigiana di natale - Lebois6 : @AldoStrippoli3 Cardi o gobbi...a casa mia a Natale parmigiana di gobbi è una tradizione irrinunciabile.?? - RoyRoygio : @AldoStrippoli3 I cardi per noi marchigiani i gobbi!!! Meravigliosi in umido o alla Parmigiana!! - EnricaCherubini : @AldoStrippoli3 Cardi o come li chiamano in alcune zone del centro italia gobbi. In parmigiana sono sublimi. - Aletr87 : @AldoStrippoli3 Da noi, in Umbria, si chiamano gobbi e generalmente li facciamo alla parmigiana...buonissimi?? -

