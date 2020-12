La Ministra dell’Istruzione prende tempo a proposito degli esami (Di martedì 15 dicembre 2020) La Ministra ha anticipato che sulla maturità 2021 potrebbero arrivare delle novità tra “gennaio e febbraio del prossimo anno“. Maturità 2021, Azzolina: “Novità tra gennaio e febbraio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020) Laha anticipato che sulla maturità 2021 potrebbero arrivare delle novità tra “gennaio e febbraio del prossimo anno“. Maturità 2021, Azzolina: “Novità tra gennaio e febbraio” su Notizie.it.

Giorgiolaporta : Avete taciuto sulla ministra dell'Istruzione del #Pd che non sapeva il suo titolo di studio, sul Ministro degli Est… - DomenicoMazzil5 : RT @Rvaticanaitalia: Firmata dal Presidente della Cei, il Card. Bassetti, e dalla Ministra dell’Istruzione, Azzolina, l’Intesa in vista del… - ZorziMarty : '#Lamborghini' Perché la famosa cantante è diventata ministra della sport e delle politiche giovanili nel nuovo g… - papsad : RT @RaffaeleCarcano: Speravamo che l’#educazionecivica rendesse meno clericale una sedicente #scuola laica. E invece, una volta di più, il… - Rvaticanaitalia : Firmata dal Presidente della Cei, il Card. Bassetti, e dalla Ministra dell’Istruzione, Azzolina, l’Intesa in vista… -

