La Marina degli Stati Uniti pensa alle portaerei leggere (Di martedì 15 dicembre 2020) La U.S. Navy, la Marina Militare degli Stati Uniti, sta considerando, anche se provvisoriamente per il momento, la volontà di sostituire alcune delle sue portaerei maggiori a propulsione nucleare esistenti con portaerei leggere più piccole, di tipo convenzionale. Queste unità portaeromobili leggere, o Cvl, per ora rimangono per lo più solo a livello teorico.

