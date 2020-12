La malinconica Vigilia di Natale di Brunori Sas

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) La tradizione degli album o dei brani natalizi non è molto diffusa nel nostro paese. Motivo per il quale il calendario dell’avvento musicale di Metropolitan vi ha parlato, perlopiù, di lavori di artisti stranieri. Tuttavia, vi sono comunque stati cantanti italiani che si sono cimentati nel mettere in musica le atmosfere e le suggestioni di questo periodo. Fra loro troviamoSas con la sua Ladiche, a dirla tutta, racconta il lato più malinconico della festività. Perché non è vero che aè tutto più bello, almeno non è sempre così e non lo è per tutti. La verità è che ad un certo punto ti stanchi delle lucine, degli alberi addobbati come santi in processione e delle grosse tavolate coi parenti, e ti ritrovi, senza neanche accorgertene, a pronunciare una sentenza che pensavi non sarebbe ...